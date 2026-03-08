Juventus Carrarese Under 16 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Oggi si gioca la partita tra Juventus e Carrarese Under 16, valida per la ventunesima giornata del campionato 202526. La cronaca copre la sintesi dell’incontro, il tabellino, le azioni più importanti e il risultato finale. La diretta include anche la moviola per analizzare i momenti chiave dell’incontro. La partita si svolge sul campo e si conclude con il risultato stabilito sul tabellone.

Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Svelati i nomi Darwin Nunez occasione per la Juve a giugno? Un club di Premier League in corsia di sorpasso Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. Respinto l’assalto di un club straniero Goretzka ammicca alla Juventus: «Troverò qualcosa di bello all’estero. Ma non deciderò in base a.» Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Carrarese Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Leggi anche: Juventus Carrarese Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Juventus Carrarese Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaCalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Contenuti utili per approfondire Juventus Carrarese Under. Temi più discussi: Giovanili, femminile e futsal, il programma del weekend; Carrarese - Catanzaro in Diretta Streaming | DAZN IT; Under 17 Serie A e B, big match nel Girone B: l’Atalanta affronta l’Inter capolista a Zingonia; Calcio, giovanili amaranto in campo. Juventus Carrarese Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Carrarese Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus U ... juventusnews24.com Pagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventesima giornata del campionato 2025/26Pagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Torino Juventus Under 16: i voti e ... juventusnews24.com Mi chiamo Camilla Aurelio e sono una centrocampista della Carrarese femminile under 19. La mia passione per il calcio è nata improvvisamente durante un centro estivo organizzato da una associazione di Arcola, il paese dove vivevo da bambina. Ricordo u - facebook.com facebook