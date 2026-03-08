Juventus Carrarese Under 16 7-1 LIVE | Garofoli sfiora la gioia!

Nella partita tra Juventus e Carrarese Under 16, la squadra bianconera ha vinto con un risultato di 7-1. La gara si è svolta durante la ventunesima giornata del campionato 202526. Durante l'incontro, Garofoli ha avuto un'occasione per segnare, ma non è riuscito a concretizzarla. La cronaca si è concentrata sui momenti salienti e sui principali sviluppi del match.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Torino annienta la Carrarese nella gara valevole per la ventunesima giornata di campionato: ha seguito LIVE il match. Juventus Carrarese Under 16 7-1: sintesi e moviola. 74? OCCASIONE GAROFOLI- Pipitò fa tutto bene, regala a Garofoli che calcia ma viene murato. Angolo per i bianconeri che premono ancora 66? GOL DELLA JUVE- Catino batte fantasticamente una punizione, parabola che si infila alle... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Carrarese Under 16 7-1 LIVE: Garofoli sfiora la gioia! Juventus Carrarese Under 15 4-1 LIVE: Della Rossa sfiora il gol!Calciomercato Juve LIVE: risoluzione per Milik? 40 milioni su Kolo Muani Perin è il nuovo portiere titolare della Juve? Quali sono le gerarchie dopo... Juventus Carrarese Under 16 0-0 LIVE: si comincia a Vinovo!di Fabio ZaccariaJuventus Carrarese Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di... Contenuti e approfondimenti su Juventus Carrarese Under. Temi più discussi: Giovanili, femminile e futsal, il programma del weekend; Carrarese - Catanzaro in Diretta Streaming | DAZN IT; Under 17 Serie A e B, big match nel Girone B: l’Atalanta affronta l’Inter capolista a Zingonia; Calcio, giovanili amaranto in campo. Juventus Carrarese Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Carrarese Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus U ... juventusnews24.com Pagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventesima giornata del campionato 2025/26Pagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Torino Juventus Under 16: i voti e ... juventusnews24.com Mi chiamo Camilla Aurelio e sono una centrocampista della Carrarese femminile under 19. La mia passione per il calcio è nata improvvisamente durante un centro estivo organizzato da una associazione di Arcola, il paese dove vivevo da bambina. Ricordo u - facebook.com facebook