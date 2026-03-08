Juventus Carrarese Under 16 5-1 LIVE | anche Deniz si unisce alla festa

Nella partita tra Juventus e Carrarese Under 16, la squadra bianconera ha ottenuto una vittoria per 5-1. La sfida si è svolta durante la ventunesima giornata del campionato 202526, con Deniz che si è unito alla festa dei padroni di casa. La cronaca del match, insieme a tabellino e moviola, è disponibile in diretta.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Torino ospita la Carrarese nella gara valevole per la ventunesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Carrarese Under 16 5-1: sintesi e moviola. 50? GOL DELLA JUVENTUS- Deniz riceve, si porta a spasso il difensore diretto e batte il portiere col sinistro nell'angolo più lontano 47? OCCASIONE PER PAL- Ottimo inserimento del terzino, sbaglia però la misura del tiro e il pallone termina in out 41? Si riparte: 3 cambi per Gridel FINE PRIMO TEMPO 40? ANCORA PAME'- In area c'è solo un padrone, Pamé controlla e mette nell'angolo più lontano.