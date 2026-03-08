Juventus Carrarese Under 16 4-1 LIVE | occasione per Pal quinto gol ad un passo

Nella ventunesima giornata del campionato Under 16 202526, la Juventus ha battuto la Carrarese con un punteggio di 4-1. La partita ha visto in evidenza l’attaccante Pal, che si avvicina al quinto gol stagionale. La cronaca e i dettagli del match sono stati aggiornati in tempo reale, con tutte le azioni più significative e i momenti chiave della sfida.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Torino ospita la Carrarese nella gara valevole per la ventunesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Carrarese Under 16 4-1: sintesi e moviola. 47? OCCASIONE PER PAL- Ottimo inserimento del terzino, sbaglia però la misura del tiro e il pallone termina in out 41? Si riparte: 3 cambi per Gridel FINE PRIMO TEMPO 40? ANCORA PAME’- In area c’è solo un padrone, Pamé controlla e mette nell’angolo più lontano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Carrarese Under 16 4-1 LIVE: occasione per Pal, quinto gol ad un passo Leggi anche: Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: Del Fabro ad un passo dal gol! Juventus Carrarese Under 16 0-0 LIVE: si comincia a Vinovo!di Fabio ZaccariaJuventus Carrarese Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di... Contenuti e approfondimenti su Juventus Carrarese Under. Temi più discussi: Giovanili, femminile e futsal, il programma del weekend; Carrarese - Catanzaro in Diretta Streaming | DAZN IT; Under 17 Serie A e B, big match nel Girone B: l’Atalanta affronta l’Inter capolista a Zingonia; Calcio, giovanili amaranto in campo. Juventus Carrarese Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Carrarese Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus U ... juventusnews24.com Pagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventesima giornata del campionato 2025/26Pagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Torino Juventus Under 16: i voti e ... juventusnews24.com Mi chiamo Camilla Aurelio e sono una centrocampista della Carrarese femminile under 19. La mia passione per il calcio è nata improvvisamente durante un centro estivo organizzato da una associazione di Arcola, il paese dove vivevo da bambina. Ricordo u - facebook.com facebook