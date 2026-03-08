Juventus Carrarese Under 16 0-0 LIVE | si comincia a Vinovo!

Alle prime luci del pomeriggio si è disputata la partita tra Juventus e Carrarese Under 16 a Vinovo, con il risultato finale di 0-0. La sfida, valida per la ventunesima giornata del campionato 202526, è stata seguita in diretta con aggiornamenti sulla cronaca e sul tabellino. Durante l'incontro sono state analizzate le decisioni arbitrali e le azioni più significative del match.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Torino ospita la Carrarese nella gara valevole per la ventunesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Carrarese Under 16 0-0: sintesi e moviola. 5? Mazzotta tenta un lancio lungo per Pamé ma la misura è sballata 3? Bianconeri subito aggressivi in avvio 1? Al via la gara! Migliore in campo Juve:. Juventus Carrarese Under 16: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Carrarese Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: