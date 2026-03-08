Juventus Carrarese Under 15 4-1 LIVE | Della Rossa sfiora il gol!

Nella partita tra Juventus e Carrarese Under 15, la squadra bianconera ha vinto con il punteggio di 4-1. La gara si è svolta durante la ventunesima giornata del campionato 202526. Durante il match, Della Rossa ha avuto un'occasione per segnare un gol, ma non è riuscito a finalizzare. La cronaca completa, con dettagli e moviola, è disponibile in tempo reale.

Calciomercato Juve LIVE: risoluzione per Milik? 40 milioni su Kolo Muani Perin è il nuovo portiere titolare della Juve? Quali sono le gerarchie dopo il Pisa Kolo Muani alla Juve: il francese resta il primo nome per l’attacco. La richiesta del PSG Brambilla dopo il ko con la Vis Pesaro: «Oggi una delle prestazioni più belle. Licina? Ha grandi qualità sia tecniche che morali» Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-3: approccio sbagliato, timida reazione poi il colpo del KO! Bianconeri sconfitti al Moccagatta Juventus Next Gen, clamoroso episodio a sfavore: la Vis Pesaro deve rimanere in 10 ma l’arbitro non espelle Barranco. Furia al Moccagatta, cosa è successo – FOTO Padoin: «Davvero una grande partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Carrarese Under 15 4-1 LIVE: Della Rossa sfiora il gol! Juventus Sassuolo Under 15 1-0 LIVE: Laruccia sfiora il gol!Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Reggiana Juventus Under 15 1-5, altri 3 punti per Pecorari: Della Rossa segna il suo primo gol coi bianconeri. Il recapPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Approfondimenti e contenuti su Juventus Carrarese Under. Temi più discussi: Giovanili, femminile e futsal, il programma del weekend; Giovanili Professionisti. Il programma del weekend per U18, U17, U16 e U15 Serie A/B; Under 17 Serie A e B, big match nel Girone B: l’Atalanta affronta l’Inter capolista a Zingonia; Calcio, giovanili amaranto in campo. Juventus Carrarese Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Carrarese Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus U ... juventusnews24.com Pagelle Torino Juventus Under 15: star boy Laruccia, Esposito decisivo, Allara sontuosoPagelle Torino Juventus Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Torino Juventus Under 15: i voti e ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER15 ospita la #Carrarese Segui live il match - facebook.com facebook