Juventus Carrarese Under 15 2-0 LIVE | Duka raddoppia col sinistro!

Nel match tra Juventus e Carrarese Under 15, la squadra di casa ha conquistato una vittoria per 2-0. Duka ha segnato il secondo gol con un tiro di sinistro, confermando il risultato finale. La partita, valida per la ventunesima giornata del campionato 202526, è stata seguita in diretta con aggiornamenti su sintesi, moviola, tabellino e cronaca.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto in trasferta anche il Torino, affronta la Carrarese nel match valevole per la ventunesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Carrarese Under 15: 2-0 sintesi e moviola. 35? Davvero un bel momento ora per la squadra di Pecorari che riparte veloce ed è efficace sotto porta 32? GOL DELLA JUVENTUS- Duka ben posizionato mette all’angolino con il sinistro. Tiro non molto forte ma molto preciso, Raddoppio dei bianconeri 26? GOL DELLA JUVENTUS- Paesanti riceve al limite dell’area di rigore, lascia partire un destro poderoso che si insacca sotto il sette. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Carrarese Under 15 2-0 LIVE: Duka raddoppia col sinistro! Leggi anche: Juventus Genoa Under 15 1-1 LIVE: Laganà pareggia i conti su assist di Duka Juventus Spezia Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Monte e Albanese davanti, Duka dal primo minutoLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Una raccolta di contenuti su Juventus Carrarese Under. Temi più discussi: Giovanili, femminile e futsal, il programma del weekend; Giovanili Professionisti. Il programma del weekend per U18, U17, U16 e U15 Serie A/B; Under 17 Serie A e B, big match nel Girone B: l’Atalanta affronta l’Inter capolista a Zingonia; Calcio, giovanili amaranto in campo. Juventus Carrarese Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Carrarese Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus U ... juventusnews24.com Pagelle Torino Juventus Under 15: star boy Laruccia, Esposito decisivo, Allara sontuosoPagelle Torino Juventus Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Torino Juventus Under 15: i voti e ... juventusnews24.com Mi chiamo Camilla Aurelio e sono una centrocampista della Carrarese femminile under 19. La mia passione per il calcio è nata improvvisamente durante un centro estivo organizzato da una associazione di Arcola, il paese dove vivevo da bambina. Ricordo u - facebook.com facebook