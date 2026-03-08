Dopo la vittoria di ieri, la corsa al quarto posto si riaccende. La Juventus ha segnato nel secondo tempo contro l’ultima in classifica, dopo aver impiegato circa 50 minuti per sbloccare il risultato. Il Napoli, invece, ha recuperato alcuni giocatori chiave e può contare sul supporto del pubblico allo stadio Maradona. La sfida tra le due squadre diventa sempre più avvincente.

La Juve non molla, anzi esagera: resta attaccata al treno per la Champions con i quattro gol al Pisa, nelle ultime tre uscite ne ha realizzati dieci. La Signora risponde così a Napoli e Como, che avevano già fatto il pieno. Ci sono altri 30 punti da assegnare, non ci sono verdetti definitivi e tutti rimangono a fuoco alto. La Signora stappa la partita con l’ultima in classifica dopo oltre 50’, bene non benissimo. Poi festeggia i 67 anni di Spalletti: ok, applausi. Però non potrà fare altro che raccogliere il massimo pure nei prossimi impegni contro Udinese, Sassuolo e Genoa. Altrimenti per i bianconeri sarà dura schiodarsi dal sesto posto che ora occupano e che equivale alla Conference League: nessuno lo dice, ma sarebbe un ripiego. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve esagerata, ma quei 50 minuti per sbloccarla contro l'ultima in classifica...

