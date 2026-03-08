La Juventus ha concluso la partita con un risultato di 4-0 contro il Pisa, grazie a una ripresa giocata con maggiore intensità. La squadra ha segnato più gol nel secondo tempo, dimostrando un miglioramento rispetto alla prima frazione di gioco. La vittoria consente ai bianconeri di ottenere tre punti importanti in campionato. La partita si è svolta senza particolari incidenti o episodi controversi.

Basta un bel secondo tempo per ritrovare il successo in A. Ieri i 67 anni del tecnico Una ripresa giocata con un minimo di voglia è bastata alla Juventus per battere il Pisa 4-0 e tornare alla vittoria in campionato dopo quattro partite: Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga gli autori dei gol, arrivati tutti nel secondo tempo quando Spalletti ha (definitivamente?) rinunciato a David impiegando il turco da attaccante centrale. In attesa del rientro di Vlahovic, il canadese pare comunque essersi giocato la Juve.La Signora dei primi 45’ viaggia a tre cilindri, nulla a che vedere con quanto mostrato recentemente: tutta questione di testa e di spirito, ché i giocatori sono in pratica gli stessi di sempre eccezion fatta per Gatti al posto di Kelly con conseguente spostamento di Bremer sul centro sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Juve, 4 gol: il regalo più bello per Spalletti

