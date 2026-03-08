L’Italrugby ha scritto una pagina importante nel suo percorso battendo l’Inghilterra all’Olimpico di Roma. Dopo 32 sconfitte consecutive, la squadra italiana è riuscita a ottenere una vittoria storica contro la nazionale inglese. La partita si è conclusa con un risultato positivo per gli azzurri, segnando un record che non aveva precedenti per la selezione italiana.

L‘Italrugby scrive la storia all’Olimpico di Roma. Dopo 32 ko consecutivi, batte per la prima volta nella sua storia l’Inghilterra. Il match finisce 23-18 per gli Azzurri nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026. All’Olimpico, gli Azzurri partono bene. Già in partenza c’é la meta di Menoncello e le trasformazioni di Garbisi, ma Freeman, Roebuck e Smith firmano il sorpasso poco prima dell’intervallo (12-10). A decidere la sfida è, al 72', Marin, che trova la meta della vittoria. Nella vita c’è sempre una prima volta e per l’Italia arriva al trentatreesimo tentativo. L‘Inghilterra del rugby ci aveva sempre battuto, in gare ufficiali e test match. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Italrugby, è storia contro l’Inghilterra

Sei Nazioni, Italrugby nella storia: Inghilterra battuta per la prima volta(Adnkronos) – Vittoria storica per l’Italia del rugby che sconfigge 23-18 l’Inghilterra in un match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni,...

Quando l’Italrugby fa la storia: dalla Francia all'Inghilterra, tutte le prime volte degli azzurriQuella del 7 marzo 2026 resterà una data impressa nella storia del rugby italiano, quella della prima vittoria sull’Inghilterra, la sola big europea...

Sei Nazioni, Italia-Inghilterra 23-18: prima vittoria contro gli inglesi nella storia

Altri aggiornamenti su Italrugby è storia contro l'Inghilterra.

Temi più discussi: Italrugby da sogno al Sei Nazioni, gli azzurri battono l'Inghilterra e scrivono la storia LE FOTO; Sei Nazioni, l'Italrugby batte l'Inghilterra per la prima volta nella storia. Cosa è successo e come l'Italia ha vinto; Battere gli inglesi è un grande passo per l’Italrugby; Rugby, Sei Nazioni: impresa Italia, Inghilterra battuta 23-18. È la prima volta nella storia.

Italrugby da sogno al Sei Nazioni, gli azzurri battono l'Inghilterra e scrivono la storia LE FOTOAccade all'Olimpico, nel 'fortino', ora si può chiamare così, degli uomini di Quesada che all'esordio di questo Sei Nazioni avevano già battuto la Scozia. Il 23-18 contro l'Inghilterra, però, ha un sa ... ansa.it

Battere gli inglesi è un «grande passo» per l’ItalrugbyIl ct degli Azzurri è «orgoglioso» dei suoi giocatori e gli riconosce il merito di aver raggiunto un risultato importante per la Nazionale ... ilsole24ore.com

KENAN ANTI-CESC Yildiz trasforma la Juve Il Como prende la Roma Madonnina, che derby! Storica Italrugby: Inghilterra battuta La prima pagina del Corriere dello Sport di domenica 8 marzo #CorrieredelloSport x.com