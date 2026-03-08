Italiano | Nel calcio non c’è nulla di scontato Il Napoli ha vinto dopo il 90esimo contro il Verona

Nel calcio nulla è deciso fino all’ultimo minuto e questa sera il Napoli ha conquistato la vittoria contro il Verona al 90esimo. In conferenza stampa, l’allenatore del Bologna ha commentato la sconfitta della sua squadra senza esprimere opinioni aggiuntive. La partita si è conclusa con il risultato finale dopo un incontro combattuto, mantenendo alta la tensione tra le squadre coinvolte.

Intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha così commentato la sconfitta del suo Bologna. Le sue parole. Le parole di Italiano. Cosa non ha funzionato oggi? Il problema principale è stato non riuscire ad essere incisivi davanti alla porta. Ogni volta che commettiamo un errore dobbiamo poi correre ai ripari. Nelle ultime partite senza subire gol, erano decisive parate del portiere o chiusure provvidenziali dei difensori. Oggi, invece, siamo stati poco efficaci in attacco e fragili in difesa. In particolare, sul secondo gol si sarebbe potuto usare un cartellino giallo per fermare l'azione sul nascere. Peccato, perché volevamo conquistare altri tre punti.

