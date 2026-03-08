ISEE 2026 marzo è il mese decisivo per il rinnovo | cosa rischia chi non presenta la DSU e come salvaguardare bonus e assegno unico

A marzo, le famiglie italiane devono rinnovare l’ISEE 2026 presentando la DSU. Se non lo fanno, rischiano di perdere accesso a bonus e assegno unico, con effetti concreti sulla loro situazione economica. La scadenza è vicina e l’assenza del documento comporta conseguenze immediate. Sono coinvolte milioni di famiglie che devono agire per evitare di rimanere senza questi sussidi.

