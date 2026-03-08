Iron Beam | cos' è e come funziona il super scudo laser di Israle per intercettare missili e droni

Israele ha sviluppato Iron Beam, un sistema di difesa laser a terra progettato per intercettare missili e droni. Questo super scudo utilizza tecnologia laser avanzata per neutralizzare minacce aeree in rapido avvicinamento. Il sistema rappresenta una novità nel settore della difesa militare e viene impiegato per proteggere zone sensibili da attacchi aerei di vario tipo.

«Israele è stato pioniere nell'impiego di sistemi di difesa aerea laser basati a terra. Lo sviluppo di laser per uso militare è in atto da decenni. Israele, Stati Uniti e altri paesi hanno lavorato su questa tecnologia. Tuttavia, i recenti progressi tecnologici hanno finalmente permesso ai laser di diventare più pratici per usi militari». Questo è un passaggio di un articolo del Jerusalem Post uscito la settimana scorsa. Se ne parlava da molti anni, ma fino ad oggi sembrava fantascienza: in realtà, secondo diverse segnalazioni, ora gli israeliani stanno usando un sistema laser per difendere il Paese dai missili e droni, soprattutto quelli che arrivano dal Libano, lanciati da Hezbollah. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Cos’è l’Iron Beam, il sistema di intercettazione usato per la prima volta da Israele sui missili di HezbollahBassi, quasi nulli, costi operativi e precisione: Israele ha utilizzato il nuovo sistema anti-missile con successo.

Missili, droni e sottomarini: l’Iran alza lo scudo contro Trump(Adnkronos) – La crisi tra Stati Uniti e Iran sembra entrare in una fase decisiva, segnata da una combinazione di pressione militare, segnali...

"I sistemi laser non hanno ancora raggiunto i livelli di Star Wars ma possono diventare un sistema in grado di trasformare le guerre in futuro. Con lo sviluppo tecnologico, i modi in cui possono essere utilizzati prolifereranno." #IronBeam x.com

