Iran Trump | ‘La nuova guida suprema dovrà avere la nostra approvazione’

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la nomina della nuova Guida Suprema in Iran dovrà ricevere l’approvazione americana. Nel frattempo, in Iran si attende l’annuncio ufficiale della successione alla guida religiosa suprema, senza che siano stati resi noti dettagli sulle tempistiche o sui nomi coinvolti. La situazione resta sotto stretta osservazione internazionale.

La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una nuova fase dopo la morte della Guida Suprema Ali Khamenei, ucciso nei raid su Teheran del 28 febbraio. Mentre a Teheran si attende l’annuncio del successore, il presidente americano Donald Trump ha lanciato un avvertimento durissimo: il nuovo leader iraniano dovrà ottenere l’approvazione di Washington, altrimenti “non durerà a lungo”. In un’intervista a ABC News, Trump ha chiarito la posizione della Casa Bianca sul futuro della leadership iraniana: ha spiegato di voler evitare che la crisi si ripresenti ciclicamente negli anni. “Vogliamo assicurarci di non dover tornare qui ogni dieci anni, quando magari non avrete un presidente come me disposto a farlo”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Rispondendo a un giornalista a bordo dell'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attribuito a Teheran la responsabilità del bombardamento di una scuola elementare femminile in Iran: "Da quanto ho visto, è stato l'Iran a farlo". È interven - facebook.com facebook

