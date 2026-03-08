Iran Tajani | Ridotto personale ambasciate a Baghdad e Beirut

Il ministro degli Esteri ha annunciato la riduzione del personale nelle ambasciate a Baghdad e Beirut, spiegando che resterà solo quello necessario per svolgere le attività diplomatiche essenziali. La decisione riguarda le sedi di entrambe le città, dove la situazione viene considerata ancora preoccupante. La scelta è stata comunicata con l'obiettivo di garantire la presenza minima richiesta per mantenere i rapporti diplomatici.

“La situazione è ancora preoccupante in alcune parti, tant’è che abbiamo deciso di ridurre il personale delle nostre ambasciate a Baghdad e a Beirut, rimarrà nelle due sedi solo il personale indispensabile per l’attività diplomatica”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Farnesina. “Ad oggi sono rientrati circa 25mila italiani“, continua il ministro, di cui “5mila tra ieri sera e oggi che sono rientrati o sono in volo” da diverse zone, “non solo Emirati Arabi e Arabia Saudita, ma anche Israele, Maldive, Thailandia, Cambogia e Sri Lanka“. Da Israele sono usciti due convogli, uno da... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Fuoco incrociato tra Israele e Iran. Attacchi a Beirut ed Esplosioni a Gerusalemme, Dubai, Doha e Bahrain. Tajani: "La crisi può durare settimane"L'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran , scattata all'alba di sabato.

