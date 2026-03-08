L’Iran sta per eleggere il successore di Khamenei dopo la sua morte, avvenuta il 28 febbraio in seguito a un attacco statunitense a Teheran. L’Assemblea degli esperti ha raggiunto la maggioranza necessaria per nominare la nuova guida suprema. La decisione si avvicina mentre il paese si prepara a questa importante transizione.

L’ Iran si avvicina alla nomina del nuovo leader supremo dopo la morte di Ali Khamenei, ucciso in un attacco statunitense a Teheran il 28 febbraio. L’ Assemblea degli esperti, l’organo religioso e politico incaricato dalla Costituzione di scegliere la guida della Repubblica islamica, avrebbe infatti raggiunto la maggioranza necessaria per indicare il nome del successore. La notizia arriva mentre il Paese attraversa una delle fasi più delicate della propria storia recente, con la guerra in Medio Oriente ancora in corso e con il sistema politico iraniano chiamato a gestire una successione che non avveniva da quasi quattro decenni. Secondo le prime informazioni diffuse dalle agenzie iraniane, la scelta sarebbe ormai definita all’interno dell’assemblea, anche se il nome del nuovo leader non è stato ancora reso pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, scelto il successore di Khamenei: l’Assemblea degli esperti trova la maggioranza per la nuova guida suprema

Chi è Mojtaba, il figlio di Khamenei scelto come successore del padre: sarà la nuova Guida suprema dell’IranSecondo media locali è Mojtaba, il figlio di Alì Khamenei, la nuova Guida suprema dell'Iran: è stato scelto come successore del padre dall'Assemblea...

Iran, ferito il figlio di Khamenei: è l'erede designato. L'Assemblea degli Esperti va al voto per la nomina della Guida suprema«L'erede designato in Iran, il figlio di Khamenei, è stato ferito ma a quanto pare è ancora vivo».

Contenuti utili per approfondire Iran scelto il successore di Khamenei....

Temi più discussi: L'Iran sceglie il figlio di Khamenei, chi è la nuova guida suprema; Trump, devo essere coinvolto nella scelta del successore di Khamenei; Trump: 'Dirò la mia su nuovo leader Iran, Khamenei jr. inaccettabile'; Trump: Devo essere coinvolto nella scelta del successore di Khamenei. Il figlio è inaccettabile.

Iran, scelto il successore di Khamenei: l’Assemblea degli esperti trova la maggioranza per la nuova guida supremaL’Iran si avvicina alla nomina del nuovo leader supremo dopo la morte di Ali Khamenei, ucciso in un attacco statunitense a Teheran il 28 febbraio. L’Assemblea ... thesocialpost.it

Iran sceglie successore di Ali KhameneiE' stato più o meno raggiunto un consenso della maggioranza sulla successione della Guida Suprema in Iran. Lo annuncia l'ayatollah Mirbaqeri, membro dell'Assemblea degli Esperti. E un altro suo coll ... rainews.it

Guerra Iran, attacchi alle raffinerie di petrolio: allarme pioggia acida a Teheran - facebook.com facebook

Fonti Usa al Nytimes: Iran ha ancora il 50% dell'arsenale missilistico. I pasdaran: siamo in grado di andare avanti per sei mesi nel conflitto. Le promesse di Pezeshkian restano vuote, altri raid sui paesi vicini e il presidente è criticato dall'ala "radicale" x.com