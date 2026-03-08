Iran Provenzano Pd si scaglia contro Meloni | Governo smentisca frasi Trump sull’aiuto italiano alla guerra

Un membro del Partito Democratico ha criticato il governo, chiedendo che smentisca le dichiarazioni attribuite all’ex presidente americano riguardo all’aiuto italiano nella guerra. La polemica nasce in risposta a una domanda sulla possibilità di inviare forze della Marina italiana per proteggere Cipro. La discussione si concentra sulle affermazioni fatte e sulla posizione ufficiale del governo italiano.

“Oggi sul Corriere viene riportata un’ affermazione di Donald Trump secondo cui ‘Meloni cerca sempre di aiutare‘. Nel contesto di una guerra illegale in Iran, che ha infiammato il Medio Oriente e scatenato il caos nelMediterraneo, è un’affermazione grave e inquietante“. Le parole di fuoco arrivano dal responsabile Esteri della segreteria del Partito Democratico, Peppe Provenzano, che specifica come l’Italia abbia il dovere di fare tutto il possibile per fermare la guerra nella Repubblica Islamica, conflitto “contrario ai nostri principi e ai nostri interessi“. Poi la vibrante richiesta a Palazzo Chigi: “Il Governo è in grado di smentire nella maniera più chiara queste dichiarazioni di Donald Trump? Gli italiani hanno diritto di sapere la verità“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

