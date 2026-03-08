Iran Pezeshkian | Saremo costretti a rispondere se attaccati

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l’Iran sarà costretto a rispondere se viene attaccato, annunciando un possibile aumento delle azioni contro obiettivi americani in Medio Oriente. Nel frattempo, gli Stati Uniti e Israele continuano le operazioni di attacco aereo nella regione. La situazione rimane tesa con dichiarazioni che indicano una possibile escalation di violenza.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha minacciato di intensificare gli attacchi contro obiettivi americani in tutto il Medio Oriente, mentre gli Stati Uniti e Israele proseguono la loro campagna aerea. “Quando veniamo attaccati, non abbiamo altra scelta che rispondere. Maggiore è la pressione che ci viene imposta, più forte sarà naturalmente la nostra risposta”, ha dichiarato in un video. Pezeshkian ha affermato che l’Iran non sta cercando una battaglia contro i paesi arabi vicini, molti dei quali ospitano basi militari americane. “Sono nostri fratelli”, ha detto, accusando gli Stati Uniti di cercare di mettere i paesi della regione l’uno contro l’altro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

