iran lo sri lanka soccorre marinai iraniani a bordo di una nave militare con problemi al motore

Uno scontro tra Iran e Sri Lanka si è verificato in mare quando lo Sri Lanka ha soccorso marinai iraniani a bordo di una nave militare con problemi al motore. L'episodio si inserisce in un contesto di tensioni crescenti nella regione del Medio Oriente, dove le attività navali e gli interventi di salvataggio assumono un rilievo particolare. La vicenda evidenzia le difficoltà di mantenere un equilibrio tra responsabilità umanitarie e neutralità diplomatica.

L’ampliamento del conflitto in Medio Oriente sta mettendo lo Sri Lanka in una posizione delicata mentre cerca di bilanciare gli obblighi umanitari, il diritto marittimo internazionale e la sua politica di non allineamento di lunga data. Venerdì ha trasferito a terra più di 200 marinai da una nave da guerra iraniana che aveva cercato assistenza mentre era ancorata fuori dalle acque del paese. Un portavoce della marina dello Sri Lanka ha detto che 204 marinai della IRIS Bushehr sono stati portati alla base navale di Welisara vicino alla capitale Colombo, dove sono stati sottoposti a procedure di controllo delle frontiere e test medici. Altre 15 persone sono state lasciate a bordo della nave con personale navale dello Sri Lanka per assistenza perché avevano segnalato un guasto alla nave. 🔗 Leggi su Lapresse.it

