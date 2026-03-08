Iran le fregate greche pattugliano le coste di Cipro

Domenica, due fregate della marina greca sono state avvistate mentre pattugliavano le acque vicino alle coste di Cipro. L’operazione si svolge in un periodo di tensione nella regione, in seguito all’attacco subito dall’Iran e ai conflitti in corso in Medio Oriente. Le navi greche hanno mantenuto una presenza costante in quella zona, senza ulteriori dettagli sui movimenti o le attività svolte.

Due fregate della marina greca sono state viste domenica pattugliare al largo delle coste di Cipro, nell'ambito del conflitto in corso in Medio Oriente dopo l'attacco all'Iran. Le due navi militari, inclusa la Kimon recentemente commissionata, sono state schierate nell'isola del Mediterraneo orientale all'inizio di questa settimana.