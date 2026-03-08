Iran l' attacco di Israele a Beirut | colpito il Ramada Hotel

Un attacco ha colpito il Ramada Hotel a Beirut, che è noto come meta frequentata da turisti e viaggiatori d’affari. Israele ha dichiarato di aver preso di mira comandanti legati all’Iran nella capitale libanese, confermando l’azione attraverso comunicati ufficiali. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali e ha attirato l’attenzione sui recenti sviluppi nella regione.

Israele afferma di aver preso di mira comandanti legati all'Iran a Beirut dopo che un attacco ha colpito il Ramada Hotel, popolare tra turisti e viaggiatori d'affari. Il drone israeliano ha colpito l'hotel nel quartiere Raouche di Beirut, una delle principali zone turistiche sul mare, uccidendo quattro persone e ferendone altre dieci, secondo quanto riferito dal ministero della Salute libanese. L'esercito israeliano ha dichiarato domenica mattina in un comunicato di aver preso di mira i comandanti della branca libanese della Forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie iraniane.