A Kuwait City si è verificato un incendio che ha coinvolto un grattacielo nella prima mattinata di domenica. Le immagini mostrano fiamme che si alzano nel cielo notturno mentre l'edificio viene avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per tentare di domare le fiamme. Per ora non ci sono notizie su eventuali feriti o cause dell’incendio.

Le fiamme sono state viste sollevarsi nel cielo notturno mentre un enorme incendio devastava un grattacielo a Kuwait City domenica mattina presto. La causa dell’incendio non è chiara, ma è scoppiato mentre il Paese subiva un’ondata di attacchi missilistici e di droni iraniani. Le sirene hanno risuonato in tutta la città mentre l’esercito della contea diceva che stava rispondendo a ulteriori attacchi. Gli ultimi attacchi sono avvenuti poche ore dopo che il presidente iraniano si era scusato per gli attacchi ai “paesi vicini”. I sostenitori della linea dura iraniana, tuttavia, hanno affermato che la strategia di guerra di Teheran non sarebbe cambiata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, Kuwait City sotto attacco: le immagini del grattacielo in fiamme

Ucraina, attacco russo nella notte su Zaporizhzhia: le immagini di un grattacielo in fiammeGli attacchi notturni russi sulla città ucraina meridionale di Zaporizhzhia hanno causato il ferimento di nove persone.

Iran, italiani sotto attacco in Kuwait. Tajani rassicura: “Stanno bene”Il ministro ha invitato tutti i concittadini che si trovano negli Emirati e nel Golfo a non uscire e non recarsi negli aeroporti Non ci sono italiani...

