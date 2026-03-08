Iran il video dell' Idf degli attacchi su obiettivi militari

Domenica l’esercito israeliano ha pubblicato un video che, a quanto si sostiene, mostra gli attacchi contro obiettivi militari situati in Iran. Nel filmato si vedono immagini di operazioni militari e obiettivi colpiti, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle operazioni o sulle località precise. La diffusione di questo video avviene in un momento di tensione tra i due paesi.

Domenica l’esercito israeliano ha diffuso un video che, secondo quanto affermato, mostra gli attacchi contro obiettivi in Iran. In una dichiarazione ha affermato che: “nel corso dell’ultima giornata, l’aviazione israeliana ha completato un’ampia serie di attacchi nell’Iran occidentale e centrale, durante i quali sono state sganciate numerose munizioni su oltre 400 obiettivi militari appartenenti al regime iraniano, tra cui lanciamissili balistici e ulteriori siti di produzione di armi”. Domenica Israele ha anche colpito il sud del Libano, Beirut e gli impianti di stoccaggio del petrolio a Teheran, e il primo ministro Benjamin Netanyahu ha promesso “molte sorprese” per la prossima fase del conflitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran il video dell'Idf degli attacchi

