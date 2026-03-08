Iran il rapporto gela Trump | improbabile rovesciare il regime di Teheran

Il rapporto tra gli Stati Uniti e l’Iran si raffredda ulteriormente, con un recente commento che mette in dubbio la possibilità di rovesciare il regime di Teheran. Donald Trump ha dichiarato che è improbabile riuscire a eleggere un nuovo leader iraniano, evidenziando le difficoltà di un simile obiettivo. La tensione tra le due nazioni continua a crescere senza che si intravedano soluzioni immediate.

(Adnkronos) – Donald Trump vuole 'eleggere' il nuovo leader dell'Iran. Le ambizioni del presidente degli Stati Uniti, però, rischiano di rivelarsi un'illusione. Il 'regime change' apparentemente non è l'obiettivo primario dell'operazione Epic Fury che gli Usa hanno avviato il 28 febbraio. Trump ritiene fondamentale evitare che l'Iran arrivi a produrre armi nucleari. L'attacco scattato il 28 febbraio, con l'uccisione immediata dell'ayatollah Ali Khamenei, per la Casa Bianca a questo punto deve portare all'insediamento di una nuova leadership approvata dall'America. "Come in Venezuela", dice Trump. Il progetto, però, secondo l'intelligence degli Stati Uniti è estremamente complesso.