Iran il primo attacco dagli Emirati Israele | eliminati in Libano 200 membri di Hezbollah

In Iran, si segnala il primo attacco proveniente dagli Emirati, mentre in Libano si registrano 200 membri di Hezbollah eliminati in operazioni israeliane. La guerra regionale, innescata dall’attacco israelo-americano contro l’Iran, prosegue con nuovi scontri e aggiornamenti sui bilanci delle operazioni militari nei vari fronti. Teheran avrebbe inoltre scelto la sua nuova guida.

La guerra regionale scoppiata dopo l’attacco israelo-americano contro l’Iran continua ad allargarsi, con nuovi episodi militari e bilanci aggiornati delle operazioni nei diversi fronti mentre Teheran avrebbe scelto la sua nuova guida. Secondo quanto riferito dall’agenzia israeliana Ynet, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero colpito un impianto di desalinizzazione sull’isola iraniana di Qeshm. Se confermato, si tratterebbe del primo attacco diretto contro l’Iran da parte di un Paese del Golfo Persico. I media di Stato iraniani riferiscono che l’azione ha provocato interruzioni nell’approvvigionamento idrico per circa 30 villaggi dell’isola. Intanto, nel nono giorno del conflitto, testimoni hanno riferito di aver udito esplosioni ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

