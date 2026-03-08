Iran il figlio di Khamenei è la nuova Guida Suprema Trump lo boccia | Non dura

In Iran, Mojtaba Khamenei, figlio dell'ayatollah scomparso, è stato annunciato come il nuovo Leader Supremo, succedendo a suo padre. La nomina segue le decisioni delle autorità iraniane e la sua elezione rappresenta un passaggio importante nella leadership politica e religiosa del paese. Stati Uniti e Israele hanno commentato la notizia, con il ex presidente degli Stati Uniti che ha espresso dubbi sulla durata del suo incarico.

Decisa la nuova Guida Suprema in Iran, "il nome di Khamenei continuerà" e la dura reazione di TrumpL’ayatollah Hosseinali Eshkevari, membro dell’Assemblea degli esperti dell’Iran, ha spiegato che “il nome di Khamenei come leader” del Paese...

Khamenei dopo Khamenei: il figlio di Alì sarà la Guida Suprema. Trump: “Distrutte le difese dell’Iran”Roma, 4 marzo 2026 - “I leader che avevamo pensato per l’Iran sono morti”, diceva ieri Donald Trump sul futuro della Guida suprema.

Tutti gli aggiornamenti su Guida Suprema.

L'Iran ha scelto la nuova guida suprema: Il nome di Khamenei continuerà
La nuova Guida suprema dell'Iran è stata nominata. Spetterà al capo del segretariato dell'Assemblea degli esperti annunciare ufficialmente il nome del successore dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso ne ...

Medio Oriente, raggiunta l'intesa sul successore di Khamenei: è il figlio Mojtaba. Trump: senza la nostra approvazione la Guida Suprema durerà poco
Il conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un'escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l'alta tensione nella regione. L'Iran ha affermato di essere pronto a sostenere il conf ...

MEDIO ORIENTE I Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso negli attacchi degli Stati Uniti e di Israele del 28 febbraio, è stato scelto come nuova Guida Suprema iraniana dall'Assemblea degli esperti #ANSA

L' #Iran ha scelto la nuova guida suprema: "Il nome di #Khamenei continuerà"