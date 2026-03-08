In Iran, gli ayatollah hanno deciso chi sarà il prossimo Leader Supremo, e l’attesa riguarda solo il nome che verrà annunciato a breve. Solo pochi giorni fa si era saputo che la scelta era in fase di definizione, e ora si aspetta solo la comunicazione ufficiale. La decisione rappresenta un passaggio importante per il paese, anche se non sono stati rivelati dettagli sul procedimento.

Ora si attende solo l'annuncio del nome, che dovrebbe arrivare a breve. Solo pochi giorni fa, era trapelata la notizia che il successore di Khamenei sarebbe stato il suo secondogenito, Mojtaba, ma di lui si sono perse le tracce e voci non confermate lo indicherebbero come morto in un raid israeliano. Intanto, ad Oslo una violenta esplosione si è verificata nei pressi dell'ambasciata degli Stati Uniti Gli ayatollah dell‘Assemblea degli Esperti iraniana hanno scelto la figura da nominare come nuova Guida Suprema della Repubblica Islamica, dopo la morte di Ali Khamenei nei raid di Israele e Usa su Teheran sabato 28 febbraio. È quando dichiarato da Mohsen Heydari, rappresentante della provincia del Khuzestan, all’agenzia Isna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Iran, gli ayatollah hanno scelto la nuova Guida Suprema

Mojtaba Khamenei scelto come nuova Guida suprema dell’IranTeheran Il figlio dell’Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, sarebbe stato indicato come nuova Guida suprema dell’Iran.

Iran: chi è Mojtaba Khamenei l'uomo scelto come nuova Guida SupremaMojtaba Khamenei è nato nel 1969 a Mashdad, importante centro religioso dell’Iran ed è noto per i suoi stretti legami con i Pasdaran Ha studiato a...

IRAN WAR MELONI FUGGE DA PARLAMENTO E CI PORTA IN GUERRA! #iranwar #usa #israel #unitedstates #news

Accordo sulla nuova Guida Suprema dell'IranL'Assemblea degli Esperti ha raggiunto un'intesa sul successore di Khamenei. L'ayatollah Mohsen Heidari Alekasir ha detto che è stato ... huffingtonpost.it

Chi guida ora l'Iran? Il leader ad interim Arafi, il figlio di Khamanei e gli altri nomi sul tavolo per la nuova Guida SupremaIl processo di transizione in corso è scandito dallo scenario emergenziale non è affatto scontato che alla fine emerga una nuova Guida Suprema. La guerra con Usa e Israele potrebbe rovesciare l'intero ... today.it

L’Assemblea degli Esperti iraniana avrebbe individuato la figura destinata a diventare la nuova Guida Suprema della Repubblica Islamica dopo l’uccisione di Ali Khamenei. A riferirlo all’agenzia Fars è stato uno dei membri dell’organismo, l’ayatollah Moha - facebook.com facebook

Iran: "Attaccata base Usa in Bahrain". Nuova esplosione a Dubai. Conto alla rovescia per scelta nuova Guida Suprema x.com