Iran Giorgia Meloni | L' Italia non intende diventare parte del conflitto
La premier italiana ha pubblicato un video sul suo canale YouTube in cui spiega che l’Italia non vuole entrare nel conflitto. Ha affermato che il Paese mantiene una posizione di neutralità e non intende partecipare alle operazioni militari in corso. La dichiarazione mira a chiarire la posizione ufficiale del governo in un momento di tensione internazionale.
«Seguo costantemente – ha detto – con i ministri competenti gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Il governo è al lavoro senza sosta per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini, per tutelare gli interessi dell’Italia». E ha aggiunto: «In queste ore abbiamo promosso un confronto stretto tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito avviando un coordinamento tra quattro grandi Stati europei per affrontare insieme questa crisi e per rafforzare l’azione diplomatica». La premier ha sottolineato l’impegno congiunto di questi Paesi per la sicurezza: «Abbiamo condiviso la necessità di lavorare insieme per evitare il più possibile un’ulteriore... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
