La premier italiana ha pubblicato un video sul suo canale YouTube in cui spiega che l’Italia non vuole entrare nel conflitto. Ha affermato che il Paese mantiene una posizione di neutralità e non intende partecipare alle operazioni militari in corso. La dichiarazione mira a chiarire la posizione ufficiale del governo in un momento di tensione internazionale.

«Seguo costantemente – ha detto – con i ministri competenti gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Il governo è al lavoro senza sosta per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini, per tutelare gli interessi dell’Italia». E ha aggiunto: «In queste ore abbiamo promosso un confronto stretto tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito avviando un coordinamento tra quattro grandi Stati europei per affrontare insieme questa crisi e per rafforzare l’azione diplomatica». La premier ha sottolineato l’impegno congiunto di questi Paesi per la sicurezza: «Abbiamo condiviso la necessità di lavorare insieme per evitare il più possibile un’ulteriore... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Iran, Giorgia Meloni: «L'Italia non intende diventare parte del conflitto»

Meloni: “L’Italia non è parte del conflitto in Iraq e non intende farlo. Carburanti? Valuto attivazione del meccanismo delle accise mobili”Roma, 7 marzo 2026 - “L’Italia non è parte del conflitto in Iran e non intende diventarne parte”, ha assicurato il presidente del Consiglio Giorgia...

Meloni: «L’Italia non è parte del conflitto e non intende diventarlo. Il governo lavora per la sicurezza dei cittadini e per la pace»La premier illustra anche l'impegno per mitigare le conseguenze del conflitto: task force sui prezzi e contro le speculazioni e il meccanismo delle...

Iran, Meloni L'Italia non intende diventare parte del conflitto

Tutti gli aggiornamenti su Giorgia Meloni.

Temi più discussi: Iran, Meloni: Non siamo è in guerra e non vogliamo entrarci. Pd-M5S-Avs: Scappa dal Parlamento; Iran, Meloni: L'Italia non intende diventare parte del conflitto; Iran, Giorgia Meloni: Sulle basi Usa decideremo insieme al Parlamento; Guerra all’Iran? Colpa di Putin. L’attacco spiegato da Meloni.

Iran, Trump: Meloni cerca sempre di aiutare, ottima leaderIl presidente degli Stati Uniti, raggiunto per telefono dal Corriere della Sera, ha risposto a una domanda sull'invio di forze della Marina italiana per difendere Cipro da un coinvolgimento nel ... tg24.sky.it

Giorgia Meloni: Non siamo in guerra, non vogliamo entrarci. Poi le basi, gli aiuti, il diritto, il petrolio...Secondo la premier a preoccupare è la reazione scomposta dell'Iran che comporta un rischio di escalation che può ... huffingtonpost.it

La guerra scatenata dall’alleato Trump divampa ovunque, e la domanda è ovvia: il governo e Giorgia Meloni potrebbero pagarne le conseguenze nel referendum del 22 e 23 marzo Al Fatto, Giuseppe Conte risponde così: “I cittadini faranno pagare a Meloni l - facebook.com facebook

"Certamente siamo in una fase difficile. Però il governo è impegnato a proteggere la sicurezza dell'Italia, la sicurezza dei suoi cittadini, impegnato a sostenere ogni iniziativa volta alla ricerca della pace". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessa x.com