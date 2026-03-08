Iran figlio di Khamenei designato nuova Guida Suprema ma per Trump serve l’approvazione di Washington

Il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, è stato designato come suo successore nel ruolo di Guida Suprema dell'Iran. La nomina è stata annunciata ufficialmente, ma secondo alcuni analisti statunitensi, per ottenere l’approvazione di Washington potrebbe essere necessaria una formalità o un consenso esterno. Mojtaba Khamenei ha ricevuto il supporto delle autorità iraniane, mentre il suo passaggio di consegne è stato reso pubblico.

La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una nuova fase dopo la morte della Guida Suprema Ali Khamenei, ucciso nei raid su Teheran del 28 febbraio. Il Consiglio degli esperti dell’Iran ha designato il figlio dell’ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba, come suo successore nel ruolo di guida suprema. L’ayatollah Hosseinali Eshkevari, membro del Consiglio incaricato di eleggere il nuovo leader, con tono fermo ha dichiarato in un video: “Il nome di Khamenei continuerà ad esistere“. Tuttavia, poche ore fa, mentre a Teheran si attendeva l’annuncio del successore, il presidente americano Donald Trump ha lanciato un avvertimento durissimo: il nuovo leader iraniano dovrà ottenere l’approvazione di Washington, altrimenti “non durerà a lungo”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Iran, ferito il figlio di Khamenei: è l'erede designato. L'Assemblea degli Esperti va al voto per la nomina della Guida suprema«L'erede designato in Iran, il figlio di Khamenei, è stato ferito ma a quanto pare è ancora vivo».

Khamenei dopo Khamenei: il figlio di Alì sarà la Guida Suprema. Trump: “Distrutte le difese dell’Iran”Roma, 4 marzo 2026 - “I leader che avevamo pensato per l’Iran sono morti”, diceva ieri Donald Trump sul futuro della Guida suprema.

