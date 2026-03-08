Iran famiglia italiana bloccata a Doha | A bimbe racconto che sono fuochi d’artificio

Una famiglia italiana a Doha vive un momento di tensione mentre le sue bimbe, di sera, vengono rassicurare con storie di fuochi d’artificio, anche se in realtà assistono allo abbattimento di missili e droni iraniani da parte della contraerea qatarina. La famiglia è rimasta bloccata nella capitale del Qatar e descrive le scene che osservano ogni notte, con le difese aeree che colpiscono obiettivi nel cielo.

"Ogni notte vediamo la contraerea qatarina abbattere i missili e i droni iraniani. Per tenere tranquille le mie bimbe racconto che c'è una festa e che quelli che vedono sono fuochi d'artificio". Sono ancora molti gli italiani bloccati a Doha a causa dei bombardamenti iraniani sul Qatar. Tra questi Andrea S., imprenditore 45enne torinese che, con la moglie e le due figlie di 7 e 10 anni, stava rientrando da un viaggio a Sydney. "Il 28 febbraio, dopo lo scalo a Doha il nostro volo è ripartito alla volta dell'Italia, ma dopo solo un'ora ho notato che l'aereo cambiava rotta e il comandante ci ha annunciato il rientro in aeroporto – ha spiegato...

Leggi anche: Pioggia di missili su Dubai, il racconto di un’italiana bloccata: “Aeroporto danneggiato, non sappiamo che fare”

