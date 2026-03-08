Il conflitto in Iran si sta intensificando, con alcuni analisti che considerano un intervento militare via terra come un'ipotesi possibile. Si discute di un

Il conflitto in Iran raggiunge nuovi vertici di tensione e ora molti analisiti parlano di un possibile e prossimo intervento via terra da parte dell'esercito americano. Nonostante la capacità di fuoco statunitense, una domanda sorge spontanea: un intervento del genere è veramente una buona idea? L'idea di un'invasione di terra dell'Iran è descritta da molti analisti militari e geopolitici come il "massimo incubo logistico" del XXI secolo. Se, pensando alla storia, l'Afghanistan è stato soprannominato il "Cimitero degli Imperi" e il Vietnam, altro incubo degli USA, una "palude profonda", l'Iran rappresenta una combinazione letale di entrambi, elevata a una potenza industriale e tecnologica tra le più avanzate in Oriente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, è davvero possibile invaderlo? Ecco perché gli analisti parlano di "massimo incubo logistico" del XXI secolo

Perchè Damien Chazelle è uno dei migliori registi del XXI secolo?Il 19 gennaio è il compleanno di Damien Chazelle e vale la pena fermarsi a osservare il suo cinema come si guarda un palco prima che si accendano le...

Si muovono gli imperi e c’è sempre una mappa da aggiornare. Cartografia del XXI secoloStrumento nelle mani dei potenti di tutte le epoche, le carte hanno mentito e imbrogliato.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran è davvero possibile invaderlo Ecco....

Temi più discussi: Qual è il vero obiettivo di Trump in Iran dopo Khamenei?; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; 'Un Iran indebolito non vuol dire un Medio Oriente più stabile'. Gli scenari di Talbot (Ispi); Un salto nell’ignoto per l’Iran.

Guerra in Iran: cosa ci dobbiamo aspettareSale a oltre 1.100 la conta dei morti in Iran, l'ennesima guerra criminale voluta da Israele, trascinando con sé – in questo vaso di Pandora scoperchiato – l'inamovibile alleato statunitense, il quale ... today.it

'Un Iran indebolito non vuol dire un Medio Oriente più stabile'. Gli scenari di Talbot (Ispi)(Adnkronos) - L'escalation tra Israele, Stati Uniti e Iran apre una fase di forte incertezza per l'intero Medio Oriente. L'uccisione dell'ayatollah ... iltempo.it

Rispondendo a un giornalista a bordo dell'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attribuito a Teheran la responsabilità del bombardamento di una scuola elementare femminile in Iran: "Da quanto ho visto, è stato l'Iran a farlo". È interven - facebook.com facebook

Rispondendo a un giornalista a bordo dell'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attribuito a Teheran la responsabilità del bombardamento di una scuola elementare femminile in Iran: "Da quanto ho visto, è stato l'Iran a farlo". È interven x.com