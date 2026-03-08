Iran | Colpiremo gli impianti petroliferi in tutto il Medio Oriente

Il comando centrale delle forze armate iraniane ha dichiarato che l'Iran reagirà agli attacchi contro le proprie infrastrutture energetiche colpendo gli impianti petroliferi in tutto il Medio Oriente. La minaccia arriva in risposta a recenti attacchi non specificati. L'annuncio è stato diffuso attraverso comunicati ufficiali delle forze armate iraniane. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle azioni future o sui bersagli.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Kuwait e Arabia Saudita hanno iniziato a ridurre la produzione di petrolio dopo che i serbatoi di stoccaggio si sono riempiti a causa delle interruzioni delle esportazioni attraverso lo stretto di Hormuz. I prezzi del petrolio sono saliti a oltre 119 dollari al barile raggiungendo livelli mai visti da metà 2022. 🔗 Leggi su Today.it

Medio Oriente, l'Iran annuncia una guerra lunga: “Possiamo combattere altri sei mesi”. Israele e Usa attaccano cinque impianti petroliferiIl conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un’escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l’alta tensione nella regione.

“iran: presente e futuro nel nuovo medio oriente” domani l’incontro con pejman abdolmohammadi docente e visiting scholar al centro per gli studi sul medio oriente dell’università di berkeley“Iran: presente e futuro nel nuovo Medio Oriente” è il titolo dell’incontro che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18:30 a Milano, in Via Cappuccio 5,...

Discussioni sull' argomento USA: Colpiti più di 1250 obiettivi nelle prima 48 ore di guerra con l'Iran; Iran, Trump: Distrutte le loro comunicazioni e affondate 42 navi; Iran chiude lo Stretto di Hormuz: Colpiremo le navi; Colpita l’ambasciata Usa a Riad. La Casa Bianca: Risponderemo. La minaccia dei pasdaran: Lo stretto di Hormuz è chiuso, colpiremo chi tenta di passare.

L'obiettivo è contenere l'escalation delle tensioni nel Medio Oriente ed evitare che la crisi, ormai alle porte del territorio dell'Unione europea, possa aggravarsi ulteriormente.

L'80% degli italiani si dice molto preoccupato per la nuova crisi che ha coinvolto l'Iran e riacceso le tensioni in Medio Oriente. È un dato che più di ogni altro racconta lo stato d'animo del Paese.