Iran attaccati 5 impianti petroliferi e Teheran risponde | ‘Combatteremo per altri 6 mesi’

Cinque impianti petroliferi in Iran sono stati attaccati, e Teheran ha dichiarato che risponderà e continuerà a combattere per altri sei mesi. La Repubblica Islamica ha anche annunciato che lo stretto di Hormuz sarà chiuso alle navi straniere. Questi eventi si sono verificati in un momento di tensione crescente nella regione.

La Repubblica Islamica ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà chiuso esclusivamente alle navi americane e israeliane, rispondendo con fermezza a Trump con un messaggio di determinazione: non intendono arrendersi L’Iran ha annunciato oggi di poter sostenere almeno altri sei mesi di combattimenti contro Stati Uniti e Israele, in una guerra ormai giunta al nono giorno. Secondo Ali Mohammad Naini infatti, portavoce del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica citato dall’agenzia Fars, “le forze armate della Repubblica Islamica dell’Iran possono continuare per minimo sei mesi di guerra intensa mantenendo il ritmo operativo attuale”.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Medio Oriente, l'Iran annuncia una guerra lunga: “Possiamo combattere altri sei mesi”. Israele e Usa attaccano cinque impianti petroliferiIl conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un’escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l’alta tensione nella regione.

La guerra israelo-statunitense contro l’Iran è “un atto di aggressione” e l’Italia si pone in “una condizione di complicità con gli Usa se concede basi e sorvolo”, dice il professor Francesco Salerno, già ordinario di diritto internazionale all’Università di Ferrara e d - facebook.com facebook

Fonti Usa al Nytimes: Iran ha ancora il 50% dell'arsenale missilistico. I pasdaran: siamo in grado di andare avanti per sei mesi nel conflitto. Le promesse di Pezeshkian restano vuote, altri raid sui paesi vicini e il presidente è criticato dall'ala "radicale" x.com