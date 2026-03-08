Iran attacca ancora Paesi arabi Israele colpisce il petrolio Trump apre all’invasione

L’Iran ha nuovamente attaccato alcuni Paesi arabi, secondo quanto dichiarato da un rappresentante iraniano. Nel frattempo, Israele ha condotto un attacco contro infrastrutture petrolifere e l’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso apertura a un intervento militare. La situazione rimane tesa e in evoluzione nella regione.

(Adnkronos) – “Devo scusarmi a nome mio e a nome dell’Iran con i Paesi vicini che sono stati attaccati dall’Iran”. Le parole del presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, con l’annuncio dello stop agli attacchi contro i Paesi vicini, tengono banco durante l’ottavo giorno di guerra in Iran con i raid da parte di Usa e Israele. Fino a quando il presidente iraniano decide di intervenire su X per chiarire: “Non abbiamo attaccato i nostri Paesi amici e vicini; al contrario, abbiamo preso di mira basi, strutture e installazioni militari statunitensi nella regione”. Pezeshkian rivendica il diritto di Teheran “di difendersi da aggressioni militari degli Stati Uniti e del regime sionista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

