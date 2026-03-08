Un autista di pullman ha raccontato come la gente reagisse con sorpresa ogni volta che sale a bordo. Ha deciso di intraprendere questa carriera seguendo le orme di suo padre e suo fratello, mantenendo così una tradizione familiare. La sua scelta ha attirato l’attenzione di chi lo conosce, e le sue esperienze vengono condivise con entusiasmo. La sua presenza sui mezzi pubblici è ormai nota nel quartiere.

Ha deciso di diventare autista di pullman per seguire le orme del padre e del fratello, portando avanti una sorta di tradizione di famiglia. Ha preso la patente a 21 anni e in Toscana, la regione da cui arriva, è stata una delle prime. Un esempio per tante altre donne arrivate dopo di lei. È la storia di Laura Sartucci, nel settore ormai da una trentina d’anni. Da un paio si è trasferita a Porto Recanati per amore e, dal gennaio 2025, lavora con la Contram. A breve il suo contratto dovrebbe passare da determinato a indeterminato. "Quando ho detto a mio padre che volevo diventare autista – racconta – lui inizialmente ha cercato di farmi cambiare idea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Io autista di pullman, la gente era sbalordita"

Spray al peperoncino sul pullman, autista costretto a fermare la corsaE’ ormai un’emergenza educativa prima che di sicurezza, quella che sta coinvolgendo il trasporto pubblico locale, spesso teatro di episodi di...

Leggi anche: È stata ritrovata Melissa Acani, scomparsa a dicembre da Livigno: la 22enne riconosciuta da un autista di pullman

Altri aggiornamenti su Io autista di pullman la gente era....

Temi più discussi: Io autista di pullman, la gente era sbalordita; Chiede il biglietto e viene aggredita: autista di bus trascinata e picchiata; Colpisce l’autista del bus poi fa resistenza ai carabinieri: in manette un 48enne; Un tram della linea 9 è deragliato poco fa in piazza Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo, in particolare sulla vetrina di un negozio. Si segnalano al momento almeno una decina di feriti già soccorsi dal person.

L'autista del pullman e la foto col cellulare: se rispondere a un messaggio vale più della vita di una maestra e della sicurezza dei bimbiIo non riesco a liberarmi da un’immagine pubblicata in questi giorni. Le fotografie parlano, anche quelle che oggi sono rubate alla realtà da tecnologie inerti. Non servono Salgado o Robert Capa, in ... corriere.it

Autista del pullman dei tifosi morto a Rieti, sassaiola a Fasano: la folle domenica di violenza all'ombra dello sportE a margine di una domenica da incubo lo sdegno. Dure le parole del sindaco di Fasano Francesco Zaccaria: «È arrivato il momento di prendere decisioni forti per garantire una gestione serena di tutte ... quotidianodipuglia.it

Ferito anche l'autista dell'autobus, a bordo nessun passeggero - facebook.com facebook

#Tram deragliato venerdì a Milano, l'autista indagato per disastro ferroviario Paolo Pacchioni x.com