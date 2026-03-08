investimenti sulle aree verdi nuovi alberi a cento e frazioni

Cento ha portato a termine i lavori per piantare nuovi alberi nelle aree verdi della città e delle frazioni. Gli interventi sono stati realizzati negli ultimi giorni e riguardano diverse zone del territorio. Le operazioni coinvolgono sia il centro che le frazioni, con l’obiettivo di incrementare gli spazi verdi e migliorare l’aspetto ambientale della zona.

Cento continua a investire nel proprio patrimonio verde. Nei giorni scorsi sono state completate nuove operazioni di messa a dimora di alberature nei territori di Cento, Renazzo e XII Morelli, in un intervento che rappresenta un’anticipazione concreta del prossimo Masterplant, il piano organico di rafforzamento e rigenerazione del verde urbano in corso di definizione in collaborazione con Unife. Gli interventi realizzati da Cmv Servizi, hanno interessato diverse aree del territorio piantando Prunus, Frassini, Aceri, Liquidambar e altre essenze selezionate per garantire qualità paesaggistica, ombreggiamento, resilienza climatica e biodiversità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

