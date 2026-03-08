Inter news Thuram ce la fa? Le ultime da Milano

Oggi si gioca il derby di Milano tra Inter e Milan, una sfida attesa a San Siro. Entrambe le squadre sono pronte per affrontarsi in una partita che potrebbe influenzare la corsa allo scudetto. I giocatori sono sul campo e le formazioni sono state annunciate, mentre tifosi di entrambe le parti seguono con attenzione l’evento.

Inter news. Il giorno del derby di Milano è finalmente arrivato. Questa sera a San Siro Inter e Milan si affrontano in una sfida che può dire molto nella corsa allo scudetto. I nerazzurri arrivano all’appuntamento con qualche dubbio di formazione per Cristian Chivu, che potrebbe essere costretto a rinunciare a Marcus Thuram, alle prese con un attacco febbrile alla vigilia del match. Secondo le ultime da Milano, l’Inter dovrà già fare a meno di Lautaro Martinez, che comunque ha pranzato con la squadra insieme al presidente Marotta ad Appiano Gentile e seguirà la partita dalla panchina per stare vicino ai compagni. In caso di forfait di Thuram, il tecnico nerazzurro sarebbe pronto a puntare su una coppia d’attacco giovane e inedita formata da Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

