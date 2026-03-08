Inter news le ultime da San Siro | Thuram verso il forfait

Oggi a San Siro si gioca il derby di Milano tra Inter e Milan, una partita che può influenzare la lotta al vertice del campionato. Tra le notizie più recenti, si segnala che Thuram potrebbe non essere disponibile per la gara a causa di un infortunio. La sfida si presenta importante per entrambe le squadre, con diverse assenze e assestamenti da valutare prima del fischio d’inizio.

Inter news. Il giorno del derby di Milano è finalmente arrivato. Questa sera a San Siro Inter e Milan si affrontano in una sfida che può dire molto nella corsa allo scudetto. I nerazzurri arrivano all’appuntamento con qualche problema di formazione. Secondo le ultime da Milano, l’Inter dovrà già fare a meno non solo di Lautaro Martinez, che sarà comunque in panchina per stare vicino ai compagni. Ma anche Thuram va verso il forfait dopo l’attacco febbrile di ieri. Probabile che non venga neanche convocato. Il tecnico nerazzurro punterà così sulla coppia inedita Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. Inter news, sciolto anche il dubbio a centrocampo. Anche a centrocampo sembra essere stato sciolto l’ultimo dubbio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Milan, mal di San Siro? Solo un punto nelle ultime due sfide in casaCi avviciniamo sempre più alla partita più importante della stagione. Il Derby. Milan-Inter. Due culture, colori e storie completamente opposte l'una all'altra. Una serata ... milannews.it

Inter, cautela su Dumfries e Calhanoglu: le ultimeTornato in campo nell'amara serata di martedì a San Siro, Denzel Dumfries è di nuovo a disposizione di Chivu, ma la parola d'ordine resta cautela. fantacalcio.it

Sky - Road to derby, riunione tecnica poi alle 18.30 la partenza del gruppo per San Siro x.com

Il derby tra Milan e Inter non è solo una delle partite più attese della serie A. È anche una sfida che attraversa la città di Milano, dalle tribune dello storico stadio San Siro fino ai quartieri più esclusivi dove vivono i protagonisti della partita. Stasera al Meazza si - facebook.com facebook