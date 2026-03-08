L’Inter si prepara ad affrontare il Milan di Allegri, mentre Chivu si sta preparando a lasciare il club. La squadra nerazzurra si concentra sulla prossima partita di campionato, mentre l’ex difensore rumeno si sta organizzando per la sua partenza. La rivalità tra le due squadre si fa sempre più intensa, e i tifosi attendono con entusiasmo l’incontro in programma.

“ Oh mia bela Madunina, che te brillet de lontan, tutta d’oro e piscinina, ti te dominet Milan”: il Derby della Madonnina è alle porte e tra poche ore Milan e Inter scenderanno in campo per il match valido per la 28ª giornata di Serie A con l’obiettivo di capire chi dipengerà Milano con i propri colori, per una notte e non solo. Chivu e Massimiliano Allegri si affronteranno ancora una volta dopo il match di andata terminato con il risultato di 0-1 a favore dei rossoneri. Da quell’ormai lontano 23 novembre le cose però sono evidentemente cambiate in entrambe le formazioni: l’Inter di Cristian Chivu è diventata sicuramente più matura e consapevole dei propri mezzi, mentre la formazione rossonera ha acquisito maggior coraggio e quel pizzico di resilienza in più per poter affrontare anche le sconfitte con lucidità. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter, il Milan di Allegri da affrontare: Chivu prepara la fuga

Prima pagina Corriere dello Sport: “Fuga Inter, Chivu a + 10 sul Milan. Oggi Allegri sfida il Parma”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 22 febbraio 2026.

Milan Inter, Allegri è pronto a stupire? Il tecnico prepara un cambio di formazioneBastoni Barcellona, Romano svela: «I Blaugrana lo adorano, ma l’affare dall’Inter è complicato.

