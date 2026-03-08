Innamorati della vita | spettacolo gratuito di Peace and good people odv
Peace and Good People odv organizza uno spettacolo gratuito che unisce la tradizione romagnola alla narrazione quotidiana, con un focus sul coraggio come tema centrale. L’evento invita il pubblico a riflettere sulla spontaneità delle scelte e sulla sincerità nel vivere, attraverso una rappresentazione che mescola elementi di favola e realtà. L’iniziativa si svolge in un contesto di condivisione aperto a tutti.
Una storia di Romagna, un incontro tra favola e vita quoditiana. Il filo conduttore è il CORAGGIO: il coraggio di dire sì a proposte inaspettate, il coraggio di fare ciò che per “gli altri” non sembra opportuno, il coraggio di essere sempre sinceri e grati delle opportuntità, che la vita offre, anche in terza età! E lo racconteremo con la tenerezza e la delicatezza proprie di questa stagione. La Peace and Good People è un’Organizzazione di Volontariato che sostiene progetti e missioni a favore di bambini e giovani svantaggiati attraverso iniziative culturali, teatrali e raccolte di beneficenza.SPETTACOLO GRATUITO APERTO A TUTTI Durata: 75... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
"La Sindrome di Alice", al Gonfalone uno spettacolo benefico per Fede C'è ODVFano (Pesaro e Urbino) martedì 24 febbraio 2026 – Un appuntamento tra teatro e solidarietà per sostenere Fede C'è ODV.
