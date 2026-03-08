Infortunio Vergara la fascite plantare lo mette fuori gioco | domani gli esami strumentali Cosa filtra

Durante l’ultimo incontro di campionato contro il Torino, l’attaccante del Napoli ha subito un infortunio che ha causato l’interruzione della sua partecipazione alle partite. Si tratta di una fascite plantare, che lo ha messo fuori gioco, e domani sono previsti esami strumentali per valutare meglio le sue condizioni. La squadra dovrà affrontare questa nuova difficoltà fisica.

