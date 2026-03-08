Indipendenza della magistratura | le ragioni del No con Giovanni Bachelet

A Nardò, nel Teatro comunale, si terrà un evento dedicato al dibattito sul referendum costituzionale, previsto per marzo. La discussione vedrà protagonista Giovanni Bachelet, che illustrerà le ragioni del “No” all’indipendenza della magistratura. L’appuntamento si svolgerà lunedì 9 marzo alle 17,30 e sarà aperto al pubblico interessato a conoscere il punto di vista contrario alla riforma.

Lunedì 9 marzo, il Teatro comunale di Nardò ospita l’iniziativa del Comitato provinciale contro la riforma Nordio. Tra gli ospiti il senatore Maritati, i rappresentanti di Pd e Avs e il segretario della Cgil NARDÒ – Si accendono i riflettori sul dibattito referendario nel Salento. Domani, lunedì 9 marzo, alle ore 17,30, il Teatro comunale di Nardò diventerà il fulcro della mobilitazione per il “No” in vista del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. L’ospite d’onore della serata sarà l’onorevole Giovanni Bachelet, parlamentare del Pd, figura di riferimento nazionale e presidente del comitato “Società civile per il No”. A... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Referendum, Avs in piazza per spiegare le ragioni del No: "Attacco all’indipendenza della magistratura"Domani, sabato 28 febbraio, e domenica 1 marzo, Alleanza Verdi e Sinistra sarà nelle piazze di tutta Italia con banchetti informativi sul referendum...

Referendum sulla giustizia, le ragioni del No: “Il vero obiettivo è ridurre l'indipendenza della magistratura per tutelare i potenti”Empoli, 1 marzo 2026 – Non nasconde la propria preoccupazione per la riforma sottoposta a referendum, il procuratore della Repubblica di Viterbo,...

Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto

