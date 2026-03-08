Indagini della polizia in corso dopo una violenta invasione di campo che ha rovinato il derby dell’Old Firm

La polizia sta conducendo indagini dopo un episodio di violenza che ha interrotto il derby tra Celtic e Rangers all’Old Firm. Durante la partita, tifosi di entrambe le squadre sono entrati sul terreno di gioco a Ibrox, causando disordini e interrompendo la gara. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

2026-03-08 22:27:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest'ultima news: La violenza è scoppiata in seguito all'ultimo scontro dell'Old Firm tra Celtic e Rangers dopo che i tifosi di entrambe le parti hanno invaso il campo di Ibrox. L'incidente è avvenuto dopo che il Celtic si era assicurato un posto ai quarti di finale della Coppa di Scozia vincendo 4-2 ai rigori. I festeggiamenti inizialmente hanno visto i tifosi del Celtic entrare in campo prima che entrassero in campo anche i tifosi dei Rangers, provocando scontri tra i due gruppi. Durante lo scontro sono stati lanciati razzi mentre agenti di polizia e steward formavano una barriera nel tentativo di separare i gruppi di sostenitori opposti.