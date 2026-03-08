Una vettura è finita fuori strada e si è incendiata in provincia di Reggio Emilia intorno alle 18,30 di questa sera. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme che si sono sviluppate nell'auto dopo lo sbandamento. Nessuna informazione sulle cause che hanno portato all’incidente o sulla presenza di eventuali feriti.

Reggio Emilia, 8 marzo 2026 - Vigili del fuoco impegnati, in serata verso le 18,30, per domare un incendio divampato in un’autovettura dopo essere finita fuori strada in seguito a una improvvisa sbandata. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari, sulla strada che da Campagnola conduce verso Fabbrico, in quando il conducente risultata essere rimasto ferito, per fortuna in modo lieve. Si tratta di un cittadino ventenne di origine indiana, che era alla guida dell’auto. Oltre all’ambulanza della Croce rossa sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Guastalla per domare l’incendio che ha praticamente distrutto la vettura. Il giovane ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Guastalla per medicare lievi lesioni agli arti inferiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidenti nel Reggiano, auto s'incendia dopo sbandata

Reggiolo, si schianta contro due auto dopo una sbandataReggiolo (RE) – Un colpo di sonno sarebbe la causa dell’incidente avvenuto nella notte in centro a Reggiolo.

Una sbandata in curva, l'auto che si cappotta e vola nel canale: giovane vivo per miracoloUn ‘salto’ nel vuoto e nel buio, poi l’atterraggio nell’acqua gelida e la corsa verso la salvezza.

Approfondimenti e contenuti su Incidenti nel Reggiano auto s'incendia....

Temi più discussi: Incidente stradale nel Foggiano: auto esce fuori strada e si ribalta, un ferito sulla 'Via del Mare' - FoggiaToday; 28enne morto sulla Salerno-Reggio Calabria, scende dalla macchina dopo un urto e viene investito; Incidente tra auto e tram in piazzale Lagosta: lo scontro a pochi giorni dal deragliamento; Tampona un’auto e vola contro un rimorchio parcheggiato: è gravissima. VIDEO.

Incidenti nel Reggiano, auto s'incendia dopo sbandataReggio Emilia, 8 marzo 2026 - Vigili del fuoco impegnati, in serata verso le 18,30, per domare un incendio divampato in un’autovettura dopo essere finita fuori strada in seguito a una improvvisa ... ilrestodelcarlino.it

Incidente nella Galleria del Seminario: coinvolti un’auto e un pulminoUn grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi all’interno della Galleria del Seminario. Secondo le prime informazioni raccolte, lo ... redacon.it

Violento incidente sulla Circumvallazione Melito Arzano, auto accartocciate. Borrelli (Avs): “Messa in sicurezza Circumvallazione sia priorità, troppi incidenti evitabili” Violento incidente stradale sulla Circumvallazione esterna tra Melito e Arzano, ieri sabato 7 - facebook.com facebook

Snowboard, tanti gli incidenti: la pista delle gare delle Paralimpiadi è da ridisegnare x.com