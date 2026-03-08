Incidente stradale in autostrada calciatori si ribaltano col furgone | 2 feriti gravi

Stanotte, in autostrada, un furgone con alcuni calciatori della United Alife Gioiese si è ribaltato mentre percorrevano il tratto. Due persone sono rimaste ferite in modo grave e sono state trasportate in ospedale. L’incidente ha interrotto i piani di una mattinata dedicata allo sport, trasformandola in una situazione di emergenza. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area.

La squadra era diretta allo stadio per la partita quando si è verificato lo scontro. La società: “In momenti come questi la salute viene prima di tutto” Nessuno dei giocatori sarebbe in pericolo di vita. Tuttavia due calciatori avrebbero riportato ferite gravi, anche se fortunatamente non considerate fatali dai sanitari intervenuti sul posto. L’episodio ha inevitabilmente scosso l’ambiente sportivo e la stessa società, che ha deciso di diffondere un messaggio per esprimere vicinanza ai propri tesserati coinvolti nell’incidente. “In momenti come questi il risultato passa inevitabilmente in secondo piano – si legge nella nota diffusa dal club –. 🔗 Leggi su Casertanews.it Si schiantano col furgone contro la barriera dell’autostrada, quattro feriti. Uno è gravissimoRosignano, 3 marzo 2026 – E’ di quattro feriti, di cui due in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi,... Leggi anche: Incidente stradale, auto si ribalta in autostrada: 4 feriti e traffico bloccato Tutti gli aggiornamenti su Incidente stradale. Temi più discussi: Incidente sull'autostrada A29, tamponamento fra due mezzi pesanti e un'auto: traffico in tilt; Gravissimo incidente in A4 tra San Stino e Portogruaro: due morti. Lunghe code in direzione Trieste; Nuovo incidente in autostrada A14. Coinvolti un’auto e un camion -; Incidente sulla A1 tra Attigliano e Orte, chilometri di coda: i percorsi alternativi. Incidente in A1 nei pressi di Pontecorvo, furgone fuori strada: feriti in treLe persone coinvolte sono state trasportate in ospedale a Frosinone per alcuni accertamenti, ma hanno già fatto ritorno a casa ... ciociariaoggi.it Scontro tra due auto in autostrada, una si ribalta: 2 feriti, tra loro un bambinoIncidente sull’autostrada A13 all’uscita Rovigo Nord: due feriti, tra cui un bambino. Intervento di Vigili del Fuoco e 118. nordest24.it BAMBINO GRAVEMENTE FERITO IN UN INCIDENTE STRADALE IN PROVINCIA DI POTENZA Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di sabato 7 marzo lungo la strada statale 93, nei pressi di Lavello, in provincia di Potenza. Il sinist - facebook.com facebook Nato a Chiavari nel 1994, Marco #Gallo aveva maturato un cammino di fede in @CLiberazione . Nel 2011 ha perso la vita in un incidente stradale. Oggi si apre la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione #VaticanNewsIT Leggi qui x.com