Incendio in un appartamento di Atessa | sei intossicati e famiglie evacuate

Questa mattina ad Atessa, in località Montemarcone, un incendio ha coinvolto un appartamento, causando l'intossicazione di sei persone e l'evacuazione di alcune famiglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e soccorrere i presenti. Nessuno ha riportato ferite gravi, ma la situazione ha creato molta preoccupazione tra i residenti della zona.

Paura in una palazzina in località Montemarcone dove è divampato un rogo probabilmente a causa di un corto circuito: evacuate le sei famiglie dello stabile Grande paura questa mattina, 8 marzo, ad Atessa dove un appartamento è andato a fuoco in località Montemarcone. Erano le 7,30 circa quando, probabilmente a causa di un corto circuito, si sono rapidamente generati fumo e fiamme. Il rogo sarebbe partito da una delle camere da letto nell'appartamento al piano rialzato della palazzina, dove abitano sei famiglie. Il fumo si è diffuso in tutto l'immobile, mentre l'appartamento interessato dall'incendio è andato quasi completamente distrutto.

Incendio in appartamento a Monte Marcone: sei in ospedale, palazzina evacuataMomenti di paura questa mattina, intorno alle 7.30, a Monte Marcone di Atessa (Ch), per un incendio che è divampato all’interno di un appartamento di una palazzina residenziale. abruzzolive.tv

