Le scarpe in versione sandalo o décolleté sono state protagoniste delle ultime collezioni di moda, offrendo opzioni che uniscono stile e femminilità. Questi modelli sono stati presentati in diverse varianti, puntando su dettagli eleganti e materiali raffinati. La scelta tra sandali e décolleté permette di adattarsi a molte occasioni, dal giorno alla sera, con un occhio alle tendenze attuali.

S oluzioni glamour. Come recita un vecchio detto, spesso la bellezza è sinonimo di una certa dose di sofferenza. In particolare sul fronte delle calzature. In questa stagione calda, tuttavia, il ritorno di alcune It Shoes amatissime potrebbe finalmente spezzare questo meccanismo. Occhi puntati, allora, sulle scarpe da donna con zeppa. 5 idee look perfette per il mese di marzo 2026, tra mattine fresche e pomeriggi caldi X Nella Primavera-Estate 2026, infatti, le zeppe si apprestano a rubare la scena. In versione décolleté, sandalo o mules, tra colorazioni pop e declinazioni in satin, le It Shoes con tacco compatto incarnano ancora una volta la perfetta sintesi tra raffinatezza e comfort.