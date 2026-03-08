in tutta italia siamo solo 400 arrotini

In tutta Italia ci sono circa 400 arrotini, artigiani che un tempo si spostavano di paese in paese con un carretto ambulante. Il loro richiamo, “È arrivato l’arrotino”, è ancora presente nella memoria di molte persone. Questi professionisti, che lavorano principalmente con strumenti da taglio, sono ormai pochi e si dedicano principalmente a riparazioni e affilature.

Un tempo si spostava di paese in paese con il suo carretto ambulante, e il suo richiamo è ancora vivo nella memoria di tanti: "È arrivato l’arrotino". Oggi il lavoro è cambiato, l’arrotino non sosta più nelle piazze e nelle vie, ma lavora in bottega. Ce lo racconta Daniele Apolloni, con il negozio ’L’Arrotino’ in via Cervese. Daniele Apolloni come è iniziato il suo lavoro di arrotino? "La mia storia come arrotino inizia a 50 anni. Prima facevo il fotografo, ma con l’arrivo dei cellulari mi sono trovato senza lavoro. Ho pensato ai vari mestieri che diventavano sempre più rari, e primo fra tutti c’era quello dell’arrotino". Dove ha imparato? "Nel 2007 entrai nella bottega dell’arrotino Rino Fantini, scomparso nel 2017. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

