In piazza Cavour i motociclisti gentili | per l’8 marzo mimose regalate alle donne

In piazza Cavour a Como, un gruppo di motociclisti harleysti ha deciso di celebrare l’8 marzo regalando mimose alle donne di passaggio. L’iniziativa si è svolta questa mattina, con i motociclisti che hanno distribuito i fiori in modo spontaneo e senza apparenti scopi commerciali. La scena ha coinvolto diverse persone, che hanno accolto il gesto con sorrisi e gratitudine.

Un gesto semplice ma molto apprezzato questa mattina in piazza Cavour a Como, dove un gruppo di harleysti ha deciso di celebrare l'8 marzo regalando mimose alle donne di passaggio. Le moto parcheggiate in piazza hanno attirato la curiosità di molti passanti, ma l'iniziativa è stata soprattutto un modo per rendere omaggio alla Giornata internazionale della donna con un piccolo segno di attenzione. I motociclisti hanno distribuito i rametti di mimosa a donne di tutte le età, tra sorrisi, fotografie e momenti di convivialità nel centro della città. Un'iniziativa spontanea che ha portato un tocco di colore e di gentilezza nella mattinata comasca, trasformando piazza Cavour in un piccolo punto di festa dedicato alle donne.