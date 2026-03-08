In manette spacciatore di paese | in casa proiettili e un etto di cocaina

I carabinieri di Calcinato hanno arrestato un uomo albanese del 1978, già conosciuto dalle forze dell’ordine, durante un controllo in casa sua. Durante la perquisizione sono stati trovati circa un etto di cocaina, hashish e munizioni, tra cui proiettili. L’uomo è stato portato in caserma e adesso si trova in stato di arresto.

Un’operazione dei carabinieri di Calcinato ha portato all’arresto di un cittadino albanese del 1978, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di cocaina, hashish e munizioni. L’uomo era seguito da tempo dai militari, che hanno deciso di effettuare una perquisizione mirata nella sua abitazione. Durante il controllo, hanno rinvenuto circa un etto di cocaina, cinque grammi di hashish e diverse munizioni: dieci proiettili di calibro 22 e ventisei di calibro 9. La scoperta hanno confermato quanto temevano gli inquirenti, che avevano da tempo osservato movimenti sospetti attorno all’uomo e alla sua residenza. Dopo l’arresto, il cittadino albanese è stato portato davanti al giudice, che sabato mattina ha disposto la misura dei domiciliari. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

